Nürnberg : cherokee center |

Blackfeet Schwitzhütten Zeremonie Schwitzhütten Termine 2018.

Der Trommelkreis findet am



DONNERSTAG 5. April 2018 um 19.00 Uhr







Wir werden nach indianischer Tradition in einer Schwitzhuette oder Wicki Up (Wetter bedingt) die Lieder lernen.



trommel circle * drum circle

schamanisches reisen im rhythmus des herzens der mutter erde







Schamanische Reise und Energie Meditation in der Schwitzhuette

Erfahre die Energie der schamanischen Reise Meditation.

Wenn ihr Trommel oder Rassel besitzt, bitte mitbringen.

Lerne deinen Channel Melodie und Energie kennen.

Finde deinen inneren Frieden und die Antworten in deinem Leben.

Die schamanische Reise und Energie Meditation führt dich auf Entdeckungsreise,

du triffst dein Tierführer und Krafttier.











Cherokee Zeremonie

Die nordamerikanischen Indianer haben eine spezielle Art des Reisens, um dein inneres Selbst zu finden und einen spirituellen Helfer,

der dich auf deinem Weg begleitet.

Diese Art der schamanischen Reise kann man nur in der Natur draussen machen,

weil man die 4 Elemente und das Feuer, sowie den Herzschlag der Trommel braucht.

Dieser ist der Schlüssel um die Magie zu öffnen, damit die Menschen einen neuen Weg ihres Lebens beginnen können.

Heilige Gesänge in der Sprache der Cherokees und der Lakota öffnen die spirituelle Türe zu den 7 Welten.

Das ist eine spezielle Erfahrung.

Mit der Kraft von den Welten und dem Feuer.

Diese Reise kann nicht in geschlossenen Räumen stattfinden, da wir Erdenmenschen sind und die Erde brauchen.

Unter euren Füssen könnt ihr die Kraft von euren Ahnen Spirits bekommen.

Für diese Zeremonie verwenden wir nur Kräuter von den nordamerikanischen Prärien aus den USA.







Preis: € 30,- Unkostenbeitrag (Platzmiete, Holz, Suppe nach indianischer Tradtition & Getränke)



Mitbringen: Trommel, Rassel und Handtuch



Ort: 20 km von Nürnberg (Bekanntgabe nach schriftlicher oder telefonischer Anmeldung)







Anmeldung: Schriftlich unter sabine@hal-lo.at oder Telefonisch unter 0043 699 18088 333





Wir freuen uns auf dein Interesse.



aho mitakuye o´yasin



SunTurtle Woman & Medicine Turtle