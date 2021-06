Wie wirkt sich Alkoholkonsum auf die Familie aus- Was kann dagegen getan werden?

Alkoholkonsum und die Abhängigkeit

Wie nimmt Alkoholkonsum Einfluss auf die Familie?

Angst ist ein ständiger Begleiter, ob die Angst vor neuen Problemen, die wieder neue Verhaltensmuster auslösen können oder später die Angst, dass dem Betroffenen etwas zustoßen könnte, aufgrund des Alkoholkonsums.

Schuldgefühle sind ebenfalls ein ständiger Begleiter, Angehörige und Familienmitglieder suchen die Schuld für die Abhängigkeit bei sich.

Auch Scham ist eine große Belastung, die Familie schämt sich für das Verhalten des Betroffenen und für die Auswirkungen, die dieses mit sich bringt.

Vertrauensbrüche belasten zusätzlich, diese sind auf die Sucht zurückzuführen.

Das Verhalten des Abhängigen selbst kann schwere Belastungen auslösen, Aggressivität oder gar Gleichgültigkeit können schwer belasten.

Angehörige fühlen sich hilf- und machtlos und können nichts machen.





Was kann man gegen eine Alkoholabhängigkeit tun?

Wenn es um Alkoholkonsum geht, verschwimmen die Grenzen oft schnell. Was ist normaler Alkoholkonsum und wann wird der Konsum gefährlich und das nicht nur für sich selbst, sondern auch für die ganze Familie. Alkoholabhängigkeit kann verheerende Auswirkungen auf das ganze Leben der Familie haben. Wie kommt es dazu und was kann man dagegen tun?Alkoholkonsum und der Missbrauch dessen wird immer noch stark mit einer Verwahrlosung oder gar mit Obdachlosigkeit gleichgesetzt. Dass aber die meisten Alkoholkranken im familiären Umfeld leben und es nach außen oft erst sehr spät ersichtlich wird, dass hier eine Alkoholkrankheit vorliegt, ist vielen immer noch nicht bewusst.Aber wann spricht man von einer Alkoholkrankheit und welche Arten von Abhängigkeit lassen sich unterscheiden?Abhängig von Alkohol ist jemand, der nicht aufhören kann zu trinken, auch wenn er durch den Konsum entweder sich oder andere immer wieder schadet oder nicht aufhören kann zu trinken, ohne, dass mit dem Verzicht unangenehme psychische oder körperliche Zustände eintreten. Ist dies der Fall, spricht man von einer Alkoholabhängigkeit.Die psychische Abhängigkeit von Alkohol lässt sich als die tiefgreifendere und schwerer zu bewältigende Abhängigkeit verstehen. Denn bei gerade diese tritt schleichend auf. Gerade am Anfang wird Alkohol oft genutzt, um sich nach einem schweren Tag wieder besser zu fühlen. Das Suchtmittel Alkohol lässt Probleme und schwierige Situationen unwichtiger und einfacher wirken. Die Abhängigkeit ist dann erreicht, wenn man das Gefühl hat, ohne das Suchtmittel den Alltag nicht mehr bewältigen zu können. Das Verlangen nach Alkohol wird immer stärker und Betroffene fangen sich Vorräte anzulegen, denn wenn kein Alkohol da ist, kann auch der Tag nicht bewältigt werden. Das Schlimme hier ist, dass es sich hier um Gewohnheiten handelt, während die körperliche Abhängigkeit sich in kürzerer Zeit wieder ausgleichen lässt, fällt dies bei Gewohnheiten im Alltag deutlich schwerer. Um mit einer Therapie eine psychische Abhängigkeit stabilisieren zu können, kann es bis zu 2 Jahre dauern.Die körperliche Abhängigkeit ist dann erreicht, wenn der eigene Körper ohne den Alkohol nicht mehr normal funktionieren kann. Mit dem regelmäßigen Konsum stellt sich der der Körper um und gewöhnt sich an das Vorhandensein von Alkohol im Körper, ohne diesen kann er nicht mehr funktionieren. Wir dann kein Alkohol zugeführt kann sich der Körper darauf nicht so schnell einstellen und es kommt zu Entzugserscheinungen, die sich sowohl psychisch als auch physisch auswirken können. Aus diesem Grund lässt sich die psychische von der körperlichen Abhängigkeit nicht genau trennen.Körperliche Entzugserscheinungen äußern sich in der Regel durch Zittern, Angst und Unruhe oder auch starkes Schwitzen. Je nach Grad der Abhängigkeit können sich die verschiedenen Entzugserscheinungen sehr schwach äußern aber auch bis hin zum Delirium steigern. Das Delirium kann lebensgefährlich werden. Ein körperlicher Entzug und somit die erneute Umstellung des Körpers geht im Gegensatz zur psychischen Umstellung deutlich schneller und kann innerhalb von 3 Wochen ausgestanden sein.Wie groß der Einfluss auf das Leben der Betroffenen ist, lässt sich leicht ableiten, aber da auch die Familie und andere eng damit verbunden sind, sind auch diese stark betroffen.Mit einer Alkoholkrankheit verändert sich vor allem das Verhalten der Betroffenen. Das Verhalten beeinflusst aber auch alle anderen Bereiche des Lebens, im Zusammenleben mit der Familie wird also auch diese durch die Änderungen im Verhalten stark getroffen. Ein Grund, warum Alkoholismus als Familienkrankheit aufgefasst werden muss . Denn diese ist maßgeblich betroffen.In jeder Familie gibt es feste Strukturen, die zu einem Gleichgewicht führen. Jedes Familienmitglied hat seine Balance im Ganzen und es entsteht eine Harmonie. Gerät nun, durch die Sucht und die Veränderungen des einen, die Balance aus dem Gleichgewicht, sucht man sich automatisch eine neue Balance. Das bedeutet, dass die anderen Familienmitglieder, sich dem Verhalten des Suchtkranken anpassen und so eine neue Balance entsteht, die allerdings für alle deutlich belastender ist. Diesen Zustand nennt man Co-Abhängigkeit. Diese ist genau dann erreicht, wenn die Familie versucht das Verhalten des Alkoholikers auszugleichen oder zu akzeptieren. Das Verheerende daran ist, dass dieser genau dann keine Notwendigkeit für eine Änderung erkennen kann und keine Rückmeldung über das eigene Verhalten erfährt.Auch die Familienmitglieder durchlaufen verschiedene Phasen, die sich denen der Alkoholabhängigkeit anpassen. Es werden schwerwiegende Belastungen ausgelöst, die sich auf die ganze Familie legen und schwere Schäden verursachen können.Aus all diesen Belastungen und Umständen entsteht meist ein Kreislauf, aus dem keiner wirklich ausbrechen kann und der dann oft dazu führt, dass keine Kommunikation mehr stattfindet. Oft brechen Familien irgendwann auseinander oder es wird weiter ein Zusammenleben ohne wirklichen Kontakt praktiziert.Wie kann dieser Kreislauf durchbrochen werden. Es gibt Therapieeinrichtungen, die sowohl bei der körperlichen und vor allem bei der psychischen Entwöhnung und Therapie helfen können. Sicher ist nur eine langwierige und dauerhafte Therapie mit psychischer Begleitung und oder auch in Form von Selbsthilfegruppen können auf lange Sicht zum Erfolg führen. Da eine Alkoholabhängigkeit eng mit der Psyche verbunden ist und Gewohnheiten tiefgreifend geändert werden müssen, ist die enge Betreuung wichtig.Die körperliche Abhängigkeit ist die erste Hürde, die genommen werden muss. Genau diese kann sehr schmerzhaft sein und schon hier scheitern viele, dass die Hürde zu groß ist. Die Ibogain Therapie kann hier große Erleichterung schaffen. Bei der Ibogain Therapie handelt es sich um eine Therapie, in der das Mittel eingesetzt wird, um die Umstellung zu erleichtern. Die Ibogain Therapie kann dabei helfen, die erste Hürde zu nehmen und den Weg in ein neues Leben zu erreichen. Eines ist aber sicher, der Wille von den Betroffenen muss da sein, denn ohne diesen wird keine Therapie auf lange Sicht Erfolg haben.