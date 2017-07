cherokee bodywork massagen Therapie

Nürnberg : Nürnberg |

Cherokee Bodywork ist nicht einfach nur eine Massage oder Körperarbeit (Bodywork), sondern gehört zur uralten, traditionellen Cherokee Medizin, welche vor über 3000-4000 Jahren entwickelt wurde. Es gibt insgesamt 7 große Wissensgebiete der Cherokee Medizin. Einer davon ist Hiskoliya – Cherokee Massage oder auch Cherokee Bodywork genannt. Cherokee Bodywork gehört zur physikalischen Therapie der Cherokee Medizin und umfasst neben der Körperarbeit auch z.B. Moxabustion, Akupunktur, kleine Chirurgie, Geburtshilfe und vieles andere.



Unsere moderne Medizin hat bereits einige Anteile des Cherokee Bodyworks übernommen, besonders die Physiotherapie, Chiropraktiken und Osteoporose Behandlungen.



In den USA ist es möglich im Zuge einer medizinischen Ausbildung Cherokee Bodywork an Colleges und Universitäten zu erlernen. Ein Vorreiter war und ist Prof. Dr. med. Lewis Mehl-Madrona vom Saskatchewan College of Medicine. Er wuchs in Kentucky bei seinen Cherokee Großeltern auf, studierte Medizin an der Universität Stanford und lernte von verschiedenen Eldern Cherokee Bodywork. Als er herausfand, dass nur 15 Prozent der Reservats-Indianer über ihre traditionelle Medizin Bescheid wissen, beschloss er sich der Verbreitung des Wissens über Cherokee Bodywork und Cherokee Medizin zu widmen.



Nun ist es auch möglich Cherokee Bodywork in Europa zu erlernen. Medicine Turtle, ein Medizinmann aus Kentucky, ebenfalls wie Prof. Dr. med. Lewis Mehl-Madrona mit seinen Cherokee Großeltern aufgewachsen, unterrichtet Cherokee Bodywork vom traditionellen Blickwinkel aus.



Es finden immer wieder Kurse an verschiedenen Orten statt, bei Interesse bitte melden. Auch ist es möglich selbst einen Kurs zu organisieren.



medturtle@yahoo.com

mediicne turtle cherokee medizin

whatapp number 00436643651857