Hausdurchsuchung in Augsburg mit kleinem Erfolg!

In Augsburg hat die Polizei am Dienstagnachmittag plötzlich mehrere Häuser durchsucht, um heimlichen Drogenhändlern auf die Spur zu kommen. Dabei waren sie sehr erfolgreich und konnten so einiges feststellen.

Die Suche geht weiter...

Am Dienstagnachmittag ist es zu mehreren zeitgleichen Einsätzen der Polizei im Großraum Augsburg gekommen. Wie ein Pressesprecher des Präsidiums Schwaben Nord mitteilte, sei es bei dem Vorgehen darum gegangen, Betäubungsmittel-Verstöße aufzudecken. Aus taktischen Gründen gibt die Polizei die anderen Standorte nicht Preis, da man sich erhoffe dadurch weitere Drogen zu finden.Vor 14 Tagen gab es in Augsburg Einsätze, bei denen Wohnungen von einigen Verdächtigen von der Polizei untersucht wurden. Zu der Zeit hatte die Polizei schon 2 Männer im Alter von 27 und 30 Jahren im Visier. Allerdings machten die Beamten bei der Durchsuchung keine größeren Funde. Ein Polizeisprecher schreibt: “Kokain wurde in den Wohnungen nicht gefunden. wir hoffen aber dennoch auf so einiges!”. Lediglich eine kleine Menge Marihuana hätten die Beamten gefunden. Laut Pressemitteilungen laufen die Ermittlungen noch und es wird auch in Zukunft zu weiteren Durchsuchungen verdächtiger Wohnungen kommen.