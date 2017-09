Augsburg: Falsches Gewinnspiel scheitert!

Am Dienstag den 19.09.2017 um 10.00 Uhr erhielt ein Rentner aus dem augsburger Ortsteil Buttenwiesen einen Anruf. Ein gewisser „Herr Weiß“, der ihm mitteilte, teilte am Telfeon mit, dass er 38.000 Euro gewonnen habe. Hier gingen bei dem Rentner Gott sei Dank die Alarmglocken an und er wurde misstrauisch.

Was sagt die Polizei dazu?

Um den Geldtransporter auf den Weg zu schicken solle er zuvor jedoch noch für 900 Euro iTunes-Karten besorgen und sich anschließend auf die Nummern an Herrn Weiß zurückmelden. Der Rentner wurde jedoch skeptisch und informierte stattdessen die Polizei, so dass es zu keinem Schaden kam. Hier hat der Betroffene richtig und rational gehandelt.Die Polizei rät diesbezüglich niemals Geld auszugeben, um einen vermeintlichen Gewinn einzufordern, auch keine Gebühren zu bezahlen oder gebührenpflichtige Sondernummern anzurufen. Des Weiteren sollten niemals persönliche Daten am Telefon in Form von Adressen, Telefonnummern und Bankverbindungsdaten weitergeben werden.Weitere Infos finden sie HIER