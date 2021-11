Mittelfeldplatz für Nevio am Nürburgring

Nürburg : Nürburgring |

Kartslalom Meisterschaft bei großem Motorsport Event



Die Deutsche Kartslalom Meisterschaft wurde in diesem Jahr in einen ganz besonderen Rahmen ausgetragen. Eigentlich ist schon allein dieser Endlauf spannend und interessant genug. Aber gleichzeitig mit der ADAC GT Masters am Nürburgring zu starten, macht die Teilnahme für die jungen KartfahrerInnen doch zu einem besonderen Highlight. Nevio Ilias Schulz, Fahrer vom Stadthäger Motor Club e.V. im ADAC, durfte den Landesmotorsportfachverband Niedersachsen dort vertreten. Zusammen mit seinen Eltern reiste er am Freitag in die Eifel und erlebte ein aufregendes Wochenende. Im historischen Fahrerlager wurde jeweils am Sonnabend und Sonntag ein Kartslalom Lauf gefahren und dann zu einer Gesamtwertung zusammengefasst.Das Wetter meinte es zum ersten Lauf auch noch richtig gut. Trocken, mit Sonne und somit beste Rennbedingungen. Nevio war auch recht schnell unterwegs, hatte aber leider einen Pylonenfehler. Platz zwölf von 31 Teilnehmern war ein guter Endstand des Tages. „Leider war das Wetter am Sonntag zum Rennen nur blöd“, berichtete Mutter Irina. Es wurde sogar mit Regenreifen gestartet. Und auch die Rundenzeiten waren langsamer als auf trockener Strecke. Nevio war vorsichtiger unterwegs, ließ auch alle Pylonen stehen, aber war auch nicht so schnell wie am Vortag. Es reichte für Platz 20.Für die Gesamtwertung ergab sich mit Platz 14 von 31 Startern ein solider Mittelfeldplatz unter den besten Kartslalom Fahrern der Klasse 2 Deutschlands. Damit ist die Saison 2021 auch für Nevio nun endgültig beendet. Und es bleibt der Vorsatz, auch im nächsten Jahr wieder vorn mit dabei zu sein und wieder die Teilnahme an der Deutschen Meisterschaft zu erreichen.