New Horizons Festival 2017

Das New Horizons Festival findet am 25. und 26. August auf dem Nürburgring statt und wird die Messlatte für EDM-Festivals ein ganzes Stück höher legen. Mit den sieben verschiedenen Bühnenwelten schafft ALDA Germany innerhalb des Festivals Pilgerstätten für die verschiedensten Musikrichtungen innerhalb des EDM-Universums. Mit mehr als 150 DJs bietet das New Horizons eines der größten Dance Line-Ups Deutschlands.Mit dabei sind Armin van Buuren, Axwell Λ Ingrosso, Dimitri Vegas & Like Mike, Felix Jaehn, Lost Frequencies, Martin Solveig, Robin Schulz, Tiësto und viele weitere Topstars. Zum kompletten Line-Up geht es hier: www.newhorizons-festival.com/line-up.Die magischen Bühnenwelten:Capital ParkDie Capital Park Stage wird die große Hauptbühne des Festivals, auf der sämtliche Headliner, wie zum Beispiel Robin Schulz, Felix Jaehn, Marshmello oder Tiësto zu sehen sein werden. Der Steampunk-ähnliche, optische Stil erinnert an Games wie Bioshock oder Serien wie Doctor Who.Urban CircusHier ist alles etwas anders als normalerweise. Der Urban Circus ist die Spielwiese für alle, die auf knallbunte Rummelplatz-Atmosphäre stehen. Acts wie Firebeatz, Headhunterz, Julian Jordan, und Mike Candys werden den Circus zum Beben bringen.Factory49 – Stage Hosts: HYTE & People Like UsWelcome to the Factory! In der Factory49 können die Besucher des New Horizons zu den Klängen von Chris Liebing, Claptone, Dubfire und Joris Voorn so richtig Gas geben. Die Factory49 Stage bietet ein modernes Setting, das die Besucher in eine abgefahrene Zukunftsversion entführt.Dark Valley – Stage Host: Q-DanceBetreten auf eigene Gefahr! Die Dark Valley Stage, mit dem Host Q-Dance wird sich ganz der Welt des Hardstyle widmen. Fans von Atmozfears, Audiotricz, Bass Modulators und Deetox dürften sich hier heimisch fühlen. Die Atmosphäre des Dark Valleys ist an dystopische Welten wie der aus Robocop oder dem Gaming Klassiker Half Life angelehnt.Trap TownWie der Name schon erahnen lässt, wird Trap Town die erste Adresse für Anhänger des Trap. Hier lassen Künstler wie Dirtcaps, Flosstradamus, Kayzo und Slushii die Plattenteller rotieren. In der Welt von Trap Town finden sich die Besucher in einer Endzeit-Welt wieder, wie man sie aus der beliebten Mad Max Reihe oder aus Blockbuster Games wie Fallout kennt.Trancetonia – Stage Host: Armada Music (Samstag)In der spacig, abgefahrenen Welt von Trancetonia kommen Fans von Trance in all seinen Facetten voll auf ihre Kosten. Mit Armada Music, einem der bekanntesten Labels für diesen Music-Style, konnte ALDA Germany zudem einen ganz besonderen Host für Trancetonia gewinnen. Hier werden unter anderem Andrew Rayel, ATB, RODG und ViniVici die Stage rocken.Garden of GoaDer fast hypnotisch wirkende Garden of Goa bildet die wohl bunteste Welt des New Horizons ab. Hier werden sich vor allem Goa Fans und Naturliebhaber wohl fühlen. DJs wie Aviatica, Der Träumer, Hugoa und Captain Hook sorgen für eine träumerische, blumige Erfahrung im New Horizons Biotop.Camping & Shuttle Busse:Der New Horizons Campingplatz öffnet bereits am Donnerstag, den 24. August 2017 um 12:00 Uhr seine Tore. Der frühe Vogel wird hier die Chance auf einen besonderen Wurm haben... Details hierzu werden in Kürze bekannt gegeben, ebenso nähere Informationen zur Anreise und erste Infos zu Shuttle-Bussen.Eine Übersicht über alle Camping- und Hotel-Optionen beim New Horizons Festival gibt es auf: https://newhorizons-festival.com/