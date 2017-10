Zum 70. Todestagv von Wolfgang Borchert

Lesung mit Siegfried Stöbesand26 Jahre ist er geworden. Und jetzt 70 Jahre nach seinem Todestag. Was bleibt? Was ist noch aktuell? Was ist die Botschaft dieses kurz nach Beendigung des Zweiten Weltkriegs verstorbenen Dichters? Ist sein Wort noch aktuell? Die Antwort heißt klar und deutlich: JA!Neben aller Ernsthaftigkeit und Moralität seiner Texte soll auch die humorvolle Seite Borcherts gezeigt werden. Es werden Texte aus dem Drama "Draußen vor der Tür“, Gedichte und Erzähltexte bis hin zu "Schischyphusch“ vorgetragen.Anmeldung: 05065 4729592 oder Telefon: 0157 34445233oder per Mail: kunsthausnordstemmen@t-online.deEintritt frei! Ein voller Hut wäre gut.