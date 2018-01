"The other side"

Konzert mit Stephan van de Sande



The other sideStefan van de Sande, der selbsternannte Troubadour lädt ein, ihn mit seinem neuen Programm auf seinen Reisen zu begleiten. Die ruhigen Töne treffen in Herz und Seele und alle finden sich in einer Mittsommernacht in Schweden, am See vor einem Zelt sitzend oder am vorbeifließenden Fluss. Ein wunderbarer Poet, der es versteht das gesamte Publikum zu entrücken und zu entschleunigen.Eine absolute Bereicherung für alle Musikliebhaber. Man träumt, man lacht, man verspürt die Seele des Künstlers, fernab der Hektik des Alltags mit seiner Liebe zu den Menschen und der Natur.Eintritt VVK 10 Euro, Abendkasse 12 EuroAnmeldung: 05069 4729592Mail: kunsthausnordstemmen@t-online.de