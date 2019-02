SCHWARZE KATZEN UND DER TEUFEL PERSÖNLICH SIND IM KUNSTHAUS ZU GAST

In Nordstemmen tanzen die Geister!

Amumgastiert der Schauspieler und Regisseurim Kunsthaus Nordstemmen.Mit seiner gespielten Lesungpräsentiert er seinem Publikum schaurig - schöne, schwarzhumorige Horrostories von der Klassik bis zur Moderne - vonbisBringen Sie gute Nerven mit. Den Volker Kühn liest diese Texte nicht nur, sondern verleiht den Personen darin mit Stimme, Mimik und Gestik eine ganz besondere Charaktere, so dass jede Geschichte zu einem eigenen kleinen Theaterstück, bzw., Hörspiel, wird.Der Künstler ist für seine brillante und mitreißende Vortragsweise in der ganzen Region bekannt und beliebt! Deshalb nutzen Sie den Vorverkauf!Karten kann man unter der Rufnummer 05069 / 472 9592 vorbestellen.Auch eine Reservierung per Email ist möglich: info@kuno-ev.comUnd vielleicht gibt es ja auch noch welche an der Abendkasse!