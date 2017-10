Land- und Lachgeschichten mit Olli Mau und Partnerin

COMEDYEINE HOMMAGE AN FRIEDA & ANNELIESEDer Hildesheimer Comedian Olli Mau und seine kongeniale Partnerin ziehen wieder die Kostüme der beiden liebenswert böswilligen Damen "Frieda und Anneliese“ an, um dem Publikum brühwarm ihre neuesten "LAND-und LACHGESCHICHTEN“ zu erzählen, die größtenteils aus eigener Feder stammen und zudem auf wahren Begebenheiten beruhen. Die Damen sind schon ihr ganzes Leben in tiefer Freundschaft und gemeinsamer Boshaftigkeit verbunden. Sie erleben die Geschichten des Lebens täglich zusammen und neiden sich gegenseitig die Errungenschaften der anderen. Die Hildesheimer Comedians werden die "Alten Damen“ in "Eine Hommage an Frieda & Anneliese“ nun wieder aufleben lassen.Eintritt VVK 10 Euro, Abendkasse 12 EuroKartenreservierung wird empfohlenTelefon: 0157 34445233Mail: kunsthausnordstemmen@t-online.de