Aufführung "Sst - ein Tanzstück" in der Art Factory Nordstemmen

Sst ist grundsätzlich unzufrieden mit sich selbst. Es kämpft mit sich. Da entdeckt es eine sonderbare Gruppe von Objekt-Kreaturen. Es ist fasziniert und möchte so werden wie sie. Aber es ist schwer, sie auf sich aufmerksam zu machen...

„Sst – Ein Tanzstück!“ ist ein Solo-Stück mit Objekten im Bereich Theater und Tanz. Dazu gehört außerdem ein geheimnisvoller Sound, der aus dem Klang von Worten besteht.

Das Wesen ist bei seiner Annäherung an die mysteriösen Objekt-Kreaturen von ganz grundsätzlichen Fragen getrieben wie: Wie will ich gesehen werden? Was sagt die Art, wie ich kommuniziere, über mich aus?



Ein Stück von und mit: Pia Kröll

Sound-Komposition: Mariya Kashyna