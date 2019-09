Fotowettbewerb "RÖSSING - UNSER DORF"

Für den Jahreskalender 2020 sucht die Bürgerstiftung Rössing wieder tolle Fotos!Bitte übersenden Sie max. 2 digitale Bilder passend zu einer Jahreszeit im Querformat. Diebesten Fotos werden prämiert und unter dem Namen der Autorin / des Autors im Kalender veröffentlicht.Die Bekanntgabe erfolgt während des 30. Rössinger Weihnachtsmarktes am 30. November am Rössinger Dorfgemeinschaftshaus. Die Kalender werden in der Adventszeit wieder im Rössinger Dorfladen "RNah" zum Kauf angeboten. Der Erlös dient der Förderung von Projekten der Bürgerstiftung Rössing.Bitte schicken Sie die Fotos bis zum 15.10.2019 per Email an kalender2020@buergerstiftung-roessing.de oder auf Datenträger an die Bürgerstiftung Rössing, Clausstraße 18, 31171 Nordstemmen - Rössing.Weitere Informationen finden Sie hier: