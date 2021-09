Weihnachtsmarkt im HANSA Wohnstift, Nordhorn

Wohnstift am Vechtesee , Am Wassergarten 2 , 48529 Nordhorn DE

Nordhorn : Wohnstift am Vechtesee |

Die Organisation für unseren schönen und besonderen Weihnachtsmarkt im HANSA Wohnstift am Vechtesee beginnt. Nach reiflicher Überlegung, Abwägung aller für und wider haben wir die Freigabe für den Hobby-Künstler-Weihnachtsmarkt erhalten.



Voraussetzung der Teilnahme aller Aussteller und Besucher des Weihnachtsmarktes ist der Nachweis über die / den Corona-Schutzimpfung/en bzw. der Nachweis der Genesung. Diese Sicherheitsmaßnahme ist auch als 2G - Regel bekannt.



Hobbykünstler stellen im Wohnstift am Vechtesee aus - dem größten überdachten Weihnachtsmarkt mit Hobbykünstlern im Zentrum von Nordhorn. Freuen Sie sich über einen harmonischen und abwechslungsreichen, bunten Weihnachtsmarkt im Herzen von Nordhorn, direkt neben der "Alten Weberei"!



Und bestimmt finden auch Sie etwas Schönes und / oder Nützliches für Ihr Zuhause oder zum Verschenken z.B. zu Weihnachten.



Wir - der Veranstalter, die Hobbykünstler und all die vielen Menschen im HANSA Wohnstift am Vechtesee freuen sich auf Ihren Besuch.



PS: Cafeteria ist in Betrieb