So erstellen Sie eine perfekte Lern-App für Kinder

Wenn wir alle Lern-Apps für die jüngsten Benutzer mobiler Geräte zusammenstellen, erhalten wir eine Vielzahl von Themen und Möglichkeiten, um Kinder zu motivieren und ihnen zu helfen, mehr über alles auf der Welt zu lernen, sei es Geographie, Tierwelt, Sprachen oder Mathematik. Kinder haben ein natürliches Interesse daran, mehr über die Welt zu erfahren. Spiele sind das beste Mittel, um es zu wecken und Antworten auf alle Fragen zu geben. Wir können auch erwähnen, dass Kinder Spiele voller Farben, interessanter Geschichten und ihrer Lieblingszeichentrickfiguren mögen - aber das reicht für eine gute pädagogische Anwendung nicht aus.Lassen Sie uns einige allgemeine Merkmale skizzieren, die für die Vielzahl von Lern-Apps gelten und bei der Entwicklung Ihrer eigenen Idee hilfreich sein können.Betrachten Sie Tabletten an erster StelleAlle Kinder haben unterschiedliche Vorlieben in Bezug auf interessante Themen. Diese Wahl, diese Idee liegt bei Ihnen. Aber ob ein Kind Leidenschaft für Musik, Zeichnen, Rechnen oder was auch immer auf der Welt zeigt, ein Tablet ist wahrscheinlich das beste Gerät zum Spielen. Smartphones eignen sich besser für kurze Spiele, während Tablets sicherlich viel ansprechender sind und mehr Platz auf dem Bildschirm bieten, was hier von entscheidender Bedeutung ist. Natürlich können Apps variieren, aber es ist das Tablet, das normalerweise das Hauptgerät für Spiele und Unterhaltung ist.Lassen Sie Kinder die Aufmerksamkeit auf sich ziehen und Kreativität entwickelnWas auch immer das Wesentliche Ihrer Anwendung ist, machen Sie es nicht zu einfach. Es kann gleichbedeutend mit " Apps für Eltern " werden; Niemand mag einen langweiligen Lernprozess. Jeder Lehrer wird zugeben, dass das Lernen für Kinder Spaß machen muss; Es hilft, das Interesse zu wecken, sich der eigentümlichen Herausforderung zu stellen und einen Weg zu finden, es zu lösen. Sie wissen, dass es für Kinder nicht einfach ist, lange Aufmerksamkeit zu erregen. Verschiedene Gesten können auch zu einer weniger monotonen Interaktion führen. Die App muss konsistent und leicht zu navigieren sein, um das Kind nicht abzulenken. Eine weitere wichtige Sache: Unterbrechen Sie den Prozess nicht durch Anzeigen oder Popups - es ist eine tödliche Entscheidung.Behandle Fehler richtigDas ist sehr, sehr, sehr wichtig. Neben den richtigen Antworten und den ermutigenden Belohnungen gibt es falsche Antworten, die mit einer besonderen Einstellung behandelt werden müssen. Sie wissen, dass falsche Antworten nicht schlecht sind - sie schaffen Herausforderungen und helfen Kindern, aus diesen Fehlern zu lernen. Deshalb können Sie diese Fehler als Teil des gesamten Prozesses verwenden.Geben Sie den Eltern die Kontrolle über die Anwendung und den LernprozessEltern müssen in der Lage sein, die Bildungs-App so anzupassen, dass sie besser auf die Bedürfnisse eines Kindes abgestimmt ist. Es ist sehr wahrscheinlich, dass Ihr Produkt verschiedene Schwierigkeitsgrade hat. Was zu einfach ist, ist uninteressant - die Eltern wählen das entsprechende Niveau. Sie können Eltern auch erlauben, den Fortschritt des Kindes zu verfolgen.Alles, was sich nicht auf die Aktivitäten des Kindes in der App bezieht, muss ausschließlich dem Zugriff der Eltern überlassen werden. Zum Beispiel verschiedene In-App-Käufe von zusätzlichen Levels oder Bonusinhalten. Wenn die Anwendung Anzeigen, Links, Popups oder andere Elemente enthält, die nichts mit dem Lern- / Spielprozess zu tun haben, müssen alle diese Anwendungen außerhalb der Anwendung gesperrt werden.Überlegen Sie abschließend, wie Sie den Zugriff von Kindern auf die übergeordneten Seiten blockieren können.Bewerben Sie das Produkt als SpielEine pädagogische Bewerbung ist sowieso kein Lehrer. Warum nennst du es nicht ein Spiel? Spiele sind eingängig und noch attraktiver, wenn sie einen Zweck haben. Mithilfe eines Lernspiels können Eltern oder Lehrer Kindern helfen, bestimmte Fähigkeiten zu entwickeln.