Schloss Neuschwanstein, Deutschland - Ein Wunder an sich

Schloss Neuschwanstein Deutschland sonst Schloß Neuschwanstein gilt als eines der prächtigsten Schlösser Deutschlands, das je gebaut wurde. Es liegt in der Nähe der Townships Hohenschwangau und Füssen im Südwesten Bayerns. Das Schloss Neuschwanstein wurde im 19. Jahrhundert vom bayerischen König Ludwig II. Erbaut, der ein begeisterter Fan des Musikers Richard Wagner war.Das Schloss Neuschwanstein ist als eine der beiden wichtigsten Burgen der Region bekannt. Die verschiedenen anderen Burgen sind das Schloss Hohenschwangau, das von König Maximillian II., Dem Vater Neuschwanstein Castle Tour , erbaut wurde. Ludwig II. Wurde von seinen Kabinettsmitgliedern wegen seiner Macken als verrückter König Ludwig bezeichnet, jedoch auf Deutsch zusätzlich wohlwollend, da der Märchenkönig, sonst Fabelkönig, auch eine Reihe verschiedener anderer Burgen errichtete, darunter auch Herrenchiemsee und Linderhof wie hatte Pläne für mehr.Das Schloss Neuschwanstein war beim Bau als Schloss New Hohenschwangau bekannt. Erst nach dem Tod des Königs wurde es in Schloss Neuschwanstein umbenannt, was nach dem Schloss des Schwanenritters Lohengrin in Wagners gleichnamiger Oper "Neues Schwanensteinschloss" bedeutet.Schloss Neuschwanstein spiegelt den launischen Charakter von König Ludwig wider. Dieses Schloss wurde von Christian Jank geplant, seinem dramatischen Bühnenbildner Christian bis zu einem gewissen Grad als Architekt. Die architektonischen Fähigkeiten für das Unternehmen wurden in erster Linie von Eduard Riedel, dem Architekten des Münchner Hofes, sowie danach von George Dollman und Leo Von Klenze erbracht.Die Burg wurde mit dem privaten Geld des Königs errichtet, nicht mit dem Staatshaushalt. Es hat die kaiserliche Familie fast ruiniert, andererseits beschuldigte ihn die Regierung, Bayern mit seinen großzügigen Bauprojekten finanziell getrübt zu haben.Am 10. Juni 1886 erklärte die Regierung Ludwig für verrückt und stellte ihn unter Hausarrest. Die Bestrafung beruhte auf dem Vorschlag von Professor Bernhard von Gudden, der Leiter einer Gruppe von Psychitristen war, obwohl er den König nicht inspiziert hatte, sowie durch Kleinigkeiten als "Beweis". Prinz Luitpold, der Ludwigs Onkel war, wurde zum Treuhänder ernannt.Trotz seiner katastrophalen Vorsehung war König Ludwig II. Bei seinem Thema sehr beliebt. Außerdem hatten sie zu einem bestimmten Zeitpunkt ebenso versucht, die Regierung abzuschrecken, wie ihn zu verhaften. Er freute sich an den ganzen Landsleuten und machte immer wieder Halt, um mit den zahlreichen Bauern und Arbeitern in der Region zu plaudern. Für alle seine Untertanen war er nur "Unser Kini" oder einfacher "unser Liebling".Das Schloss Neuschwanstein gilt heute als eines der beliebtesten Reiseziele in Deutschland. Es ist ebenso gut als eines der neuen sieben Weltwunder bezeichnet.