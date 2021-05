Schritte, um eine Top-Network-Marketing-Führungskraft zu werden

Angesichts der steigenden Zahl von Entlassungen und der immer noch drohenden Rezession suchen mehr Menschen als je zuvor nach einer Geschäftsmöglichkeit im Network Marketing. Und täuschen Sie sich nicht - Menschen schließen sich nicht Unternehmen an, sie schließen sich nicht wegen der Produkte an, und sie schließen sich nicht wegen der Vergütungspläne an.Die Menschen schließen sich Führern an, von denen sie glauben, dass sie sie "ins gelobte Land" bringen werden - finanzielle Freiheit, Erdanker und persönliche Freiheit.Eine der Fragen, die ich am häufigsten von den Lesern meines Blogs bekomme, ist: "Wie werde ich eine Network-Marketing-Führungskraft, der andere folgen wollen?In der Geschäftswelt gibt es den Mythos, dass Führungspersönlichkeiten geboren werden oder bestimmte Vorteile gegenüber anderen haben, die weniger Glück haben - sie sind schlauer, haben bessere Beziehungen oder sind wohlhabender. Tatsache ist jedoch, dass Führungspersönlichkeiten nicht geboren werden, sie werden gemacht. Und Menschen werden nicht in einem einzigen großen Schritt zu Führungskräften. Vielmehr resultiert Führung aus einer Reihe von kleinen, eindeutigen Schritten, die immer und immer wieder durchgeführt werden, ohne zu scheitern.Wenn Sie eine Top-Führungskraft im Network Marketing werden wollen, gibt es 4 Rituale, die Sie jeden Tag befolgen müssen. Sie sind umfassend, d.h. alle 4 müssen befolgt werden und wenn Sie nur 1 auslassen, verringert sich die Wahrscheinlichkeit, dass Sie die gewünschte Führungskraft werden.Hier sind die 4 täglichen und essentiellen Schritte, um ein Top Network Marketing Leader zu werden:Führungspersönlichkeiten visualisieren ihre Ziele täglich, meistens als erstes am Morgen und/oder spät in der Nacht vor dem Schlafengehen. Sie sind sehr spezifisch in diesen Zielen, wie z.B. 50.000 $ im nächsten Monat zu verdienen oder 200 kostengünstige Leads pro Tag zu bekommen. Sie stellen sich selbst sehr detailliert vor, wie sie diese Ziele erreichen - wo sie sind, mit wem sie sind und wie es sich genau anfühlt. Top-Network-Marketing-Führungskräfte sind definitiv nicht vage, wenn es um ihre Ziele geht.Für einen Online-Vermarkter läuft dies auf zwei Dinge hinaus: Traffic auf seine Website zu bringen und mit potenziellen Kunden zu kommunizieren. Dies sind wirklich die einzigen beiden Aktivitäten, die Einkommen generieren, und Top-Network-Marketing-Führungskräfte verbringen den Großteil (>80%) ihrer Zeit jeden Tag mit diesen Aufgaben. Es mag sein, dass sie ein Video erstellen, einen Artikel oder eine Pressemitteilung schreiben oder Pay-per-Click-Kampagnen aufbauen, das spielt keine Rolle. Wichtig ist nur, dass sie den Großteil ihrer Zeit mit einkommens erzeugenden Aktivitäten verbringen.Masterminding mit anderen LeadernFührungskräfte verbringen jeden Tag Zeit damit, sich mit anderen Führungskräften auszutauschen. Dies kann in Form einer formellen Mastermind-Gruppe, eines Trainings Anrufs oder Webinars oder eines einfachen Telefonats mit einem anderen Unternehmer geschehen. Top-Vermarkter nutzen diese Zeit zum Brainstorming und um Ideen für das Wachstum ihres Unternehmens zu sammeln.Erwarten und fördern Sie Führungsqualitäten bei anderenFührungskräfte erwarten von anderen, dass sie Führungskräfte werden und arbeiten mit ihnen als solche. Das Wichtigste ist, dass sie die Messlatte für diese Menschen höher legen und sie dazu inspirieren, höher zu streben und selbst Top-Führungskräfte im Network Marketing zu werden.