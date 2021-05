Ihr Unternehmen braucht eine Web-Kommunikationsrichtlinie

Wenn das Unternehmen, für das Sie arbeiten, ziemlich groß ist, ist es wichtig, eine Richtlinie für die Webkommunikation zu haben. Die Richtlinie ist wichtig, weil sie hilft zu definieren, wer im Namen des Unternehmens sprechen darf. Sie möchten nicht in eine Situation geraten, in der ein Mitarbeiter scheinbar im Namen des Unternehmens auf einer Social-Media-Plattform spricht. Dies könnte sowohl für das Unternehmen als auch für den Mitarbeiter zu rechtlichen Problemen führen.Wenn ein Mitarbeiter für das Unternehmen arbeitet und sich entscheidet, über das Produkt oder die Dienstleistung des Unternehmens zu sprechen, muss klar sein, in welcher Eigenschaft er an der Konversation teilnimmt. Wenn er die Befugnis hat, im Namen des Unternehmens zu sprechen, muss klar sein, dass er das Unternehmen repräsentiert. Wenn er nicht autorisiert ist, muss der Mitarbeiter sicherstellen, dass er sagt, dass es sich um seine persönliche Meinung handelt und nicht um die Gedanken des Unternehmens. In beiden Fällen muss der Mitarbeiter wissen, was er online diskutieren darf.Stellen Sie in Ihren Richtlinien klar, wer Dokumente im Namen des Unternehmens veröffentlichen darf. Jeder hält sich für einen guten Schreiber, aber in Wirklichkeit gibt es Personen, die keine Dokumente schreiben sollten, die an die Allgemeinheit weitergegeben werden.Für den Fall, dass ein Problem auftritt, sollte es einen Abschnitt in der Arten der Kommunikationspolitik geben, der festlegt, wer innerhalb des Unternehmens kontaktiert werden sollte. Auf diese Weise wird sichergestellt, dass die richtigen Personen über die Besonderheiten der Situation informiert sind und bestimmen können, ob ein Aktionsplan erforderlich ist.Jede Art von Kommunikation mit der Öffentlichkeit ist ein Spiegelbild der Marke. Alle Personen, die mit einem externen Publikum interagieren werden, müssen in den Grundlagen der Kommunikation geschult sein. Sie wollen nicht, dass der schlechteste Schreiber innerhalb des Unternehmens Ankündigungen oder Pressemitteilungen schreibt. Es braucht nur eine schlechte Kommunikation, um das Image zu beschädigen, das jahrelang aufgebaut wurde.Warten Sie nicht, bis ein Problem auftaucht, um eine Richtlinie zu erstellen. Die Richtlinie sollte nicht kompliziert zu verstehen sein, wenn sie gelesen wird. Das Wichtigste ist, dass die Richtlinie in Ihrem Unternehmen leicht zu finden ist.Sobald ein Dokument im Internet steht und eine Suchmaschine es indiziert, gibt es ein großes Problem. Wenn Sie also einen Mitarbeiter haben, der in einem Blog falsche Angaben macht, wird die Suchmaschine dies in ihrer internen Datenbank gespeichert haben. Die Informationen werden angezeigt, wenn sie mit den richtigen Suchkriterien übereinstimmen. Ja, der Beitrag kann gelöscht werden, aber höchstwahrscheinlich ist der Schaden bereits angerichtet, da die Webnutzer den Beitrag bereits gesehen haben. Das Gleiche gilt für Dokumente; sobald die Suchmaschine das Dokument indiziert hat, bleibt nur noch, das Dokument zu löschen und zu hoffen, dass niemand eine Kopie davon gemacht oder es auf seinem Computer gespeichert hat.