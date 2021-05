Enterprise App Development ist die Zukunft für Unternehmen

Wir leben im Zeitalter des Mobilfunks, und in dieser sich schnell verändernden technologischen Umgebung wäre es nicht abwegig zu sagen, dass unser Leben tief in einem Geflecht aus mobilen und Web-Anwendungen verstrickt ist. Die mobile Technologie hat sich schnell von einer Erleichterung der alltäglichen Aufgaben zu einem wichtigen Geschäftsnutzen entwickelt. Mobile Anwendungen sind heute praktisch zu einem integralen Bestandteil der meisten Unternehmen rund um den Globus geworden. Wir besprechen die verschiedenen Vorteile von Unternehmens-Apps und wie sie Möglichkeiten für App-Entwickler und Unternehmen bieten, sowie die Bedeutung der Entwicklung von Unternehmens-Apps und was sie für die Zukunft bereithält.Laut einer Studie von VisionMobile zielt die Entwicklung mobiler Anwendungen größtenteils auf den Unternehmensmarkt ab, weil Business-Apps nützlich sind und das Potenzial haben, immense Einnahmen zu generieren. Business-Experten betrachten die Entwicklung mobiler Unternehmensanwendungen als ein völlig neues Spiel, das sowohl für Entwickler als auch für Unternehmen auf lange Sicht große Vorteile mit sich bringt. Mit dem Wissen, dass dies der einfachste Weg ist, neue Umsatzkanäle zu erschließen, müssen Entwickler schnell auf die Anforderungen der Kunden reagieren und effizient liefern.Laut einer Studie von Gartner und Forrester wird der Markt für mobile Unternehmens-Apps bald explodieren, da er ein immenses, ungenutztes Potenzial birgt, und Entwickler müssen sich diesen Goldrausch schnell zunutze machen.Im Folgenden finden Sie 5 Gründe, warum Enterprise Mobile Apps die Zukunft der Geschäftswelt dominieren werden.1. Geschäftsprozesse nehmen eine Mobile-First-Strategie an. Gartner geht davon aus, dass mehr als die Hälfte aller Geschäftsprozesse Echtzeit-Reaktionen erfordern, die über mobile Business-Apps abgewickelt werden können. Tatsächlich wird erwartet, dass sich der Markt für Unternehmens-Apps bis 2018 fast verdoppeln wird. Bemerkenswerte Beispiele aus den Fortune 500-Unternehmen, die eine Mobile-First-Strategie eingeführt haben, sind Walmart, McDonald's, General Motors und AT&T.2. Tablets sind die beliebtesten Aufgabenmanager. Jährlich werden ca. 320 Millionen Tablets auf den Markt gebracht, die zunehmend für die Erledigung von Geschäftsaufgaben eingesetzt werden. Laut Gartner werden bis 2017 70 % der Mitarbeiter App Entwicklung . Forrester schätzt die Zahl der Tablets, die im Geschäftsalltag eingesetzt werden, bis 2017 auf gigantische 900 Millionen.3. Mobile Apps werden zunehmend für Geschäftsprozesse eingesetzt. Unternehmen setzen zunehmend mobile Anwendungen ein, damit ihre Mitarbeiter während der Arbeit mit ihren Kunden in Verbindung bleiben und gleichzeitig mit ihren Teammitgliedern an Aufgaben zusammenarbeiten können. Anwendungen wie SharePoint, Salesforce und Chatter sind beliebte Beispiele dafür, dass solche Software in großem Umfang eingesetzt wird.4. Der App-Sicherheitsmarkt ist auf dem Vormarsch und verbessert sich. Sicherheit ist eines der Hauptanliegen bei der Entwicklung von Unternehmens-Apps, aber im Laufe der Zeit hat es in diesem Bereich erhebliche Verbesserungen gegeben, so dass der Prozess der Absicherung von mobilen Unternehmensanwendungen vereinfacht wurde. Die Leichtigkeit, die neueste Sicherheit mit Echtzeit-Unterstützung zu übernehmen, hat die steigende Nachfrage nach mobilen Unternehmens-Apps geglättet.5. Mobile Device Management, Datei Synchronisationsdienste und Repository-Lösungen sind gefragt. Unternehmen fragen diese Funktionen zunehmend an, da sie zu einer Notwendigkeit im Unternehmens-Ökosystem geworden sind. Entwickler werden mehr und mehr gebeten, all diese Funktionen in einem einzigen Feature-Pack zu integrieren, was natürlich den Wert und die Gewinne der App-Entwickler vervielfacht.