EKG: Der Fortschritt in der Medizintechnik

EKG-Geräte haben bei der Diagnose von verschiedenen Herzanomalien für alle Arten von Personen geholfen. Viele Menschen laufen jeden Tag herum, ohne zu wissen, dass ihr Herz abnormal Blut pumpt oder eine elektrische Fehlfunktion hat. Da wir immer mehr in die Weiterentwicklung medizinischer Geräte investieren, entwickelt sich auch das EKG-Gerät weiter. Fortschritte in der medizinischen Gerätetechnik wirken sich auf alle Mitarbeiter im Gesundheitswesen aus, die mit solchen Geräten zu tun haben.Der Elektrokardiograph, vom deutschen Elektrokardiogramm ist eine Interpretation der elektrischen Aktivität des Herzens über die Zeit, die durch auf der Haut platzierte Elektroden erfasst und extern aufgezeichnet wird. Sie ist nicht-invasiv und wird mit einem elektrokardiographischen medizinischen Gerät durchgeführt. Das Wort leitet sich aus dem Griechischen ab - elektro, weil es mit elektrischer Aktivität zu tun hat, kardio für Herz, und graph, was schreiben bedeutet.Der Elektrokardiograph wurde 1903 von Willem Einthoven erfunden, der für seine Entdeckung einen Nobelpreis erhielt. Sein medizinisches Gerät ist ein direkter Nachfahre der heute verwendeten Geräte. Anstatt die heutigen selbstklebenden Elektroden zu verwenden, tauchten Einthovens Probanden um die Jahrhundertwende jedes ihrer Gliedmaßen in Behälter mit Salzlösungen, aus denen das EKG aufgezeichnet wurde.Das EKG ist heute eines der wichtigsten diagnostischen Geräte in der Medizin. Es wird in fast jeder Art von klinischer Umgebung verwendet, einschließlich Untersuchungsräumen, Aufwachräumen, kardiologischen Kliniken und Notaufnahmen. Das EKG ist die beste Methode zur Bestimmung von Herzgeräuschen, Krampfanfällen, wahrgenommenen Herz- und Herzrhythmusstörungen. Das EKG ist ein bekanntes Merkmal in Filmen und Fernsehsendungen über medizinische Eingriffe und Krankenhäuser, weil es den Herzschlag von außen sofort erkennbar anzeigt. Es ist zu einem Klischee geworden, aber das Klischee basiert auf der Realität, dass medizinische EKG-Geräte allgegenwärtig sind.Mit der Entwicklung der Silizium-Chip-Technologie und kleineren, leichten Elektroden sind EKG-Geräte kleiner und tragbarer geworden als je zuvor. EKG-Geräte werden heute fast immer mit eingebauten Computern hergestellt, die riesige Mengen an Informationen auf einmal verarbeiten können. Viele EKG-Geräte drucken ihre Graphen immer noch auf Papier aus, aber immer häufiger sehen sich Ärzte heute Bildschirm- und sogar Online-Versionen der Graphen an.Cardiac Science, ein modernes Unternehmen, das medizinische EKG-Geräte herstellt, erfand auch den modernen Stresstest und den ersten vollautomatischen bettseitigen Defibrillator. Defibrillatoren gehen Hand in Hand mit der Technologie von EKG-Geräten, obwohl sie auf völlig unterschiedliche Weise eingesetzt werden. Während ein EKG ein überwachendes, diagnostisches Gerät ist, werden Defibrillatoren nur in Notfallsituationen eingesetzt. Während ein Patient mit einem EKG für einen Routinetest überwacht werden kann, ist ein Defibrillator in Aktion immer ein ernstes Ereignis.Sowohl Defibrillatoren als auch medizinische EKG-Geräte funktionieren aufgrund der Tatsache, dass die glatte Muskulatur des Koronarsystems im Herzkreislauf in Bewegung ist. Das Herz arbeitet als Doppelpumpe. Die Aufgabe der rechten Herzhälfte ist es, das sauerstoffarme Blut im rechten Vorhof aus dem Körper zu sammeln (über die obere und untere Hohlvene) und über die rechte Herzkammer in die Lunge zu pumpen (Lungenkreislauf), damit Kohlendioxid abgegeben und Sauerstoff aufgenommen werden kann. Dies ist der Gasaustausch. Dies funktioniert aufgrund von Muskelkontraktionen. Muskelkontraktionen können aufgrund ihres elektrischen Signals gemessen werden, das von der Gehirn- und Nervenaktivität stammt, und Kontraktionen können durch einen elektrischen Schock ausgelöst werden. Im Falle des EKG-Monitors werden die Signale nur betrachtet und ausgewertet. Beim Defibrillator wird das elektrische Signal verwendet, um ein Herz, das aufgehört hat zu schlagen, wieder in Gang zu setzen.