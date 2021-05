Wie Sie Ihren perfekten Massagetherapeuten finden

Massage hat sich in den letzten Jahren zu einer der beliebtesten Behandlungen entwickelt und der Bedarf an einer guten Massage wird immer größer, da immer mehr unserer Arbeit und sogar einige unserer sozialen Aktivitäten am Schreibtisch oder am Computer stattfinden.Als ich Anfang der 90er Jahre meine Ausbildung 스웨디시 Massagetherapeutin begann, besuchten die Kunden normalerweise einen Salon oder ein Spa zum Wachsen, für Gesichtsbehandlungen oder zum Abnehmen. Massagen gehörten zu den Behandlungen, die als Luxus oder als besonderes Vergnügen angesehen wurden, das man sich nur alle Jubeljahre einmal gönnt.Es gibt eine Vielzahl von Behandlungen auf Massagebasis in Kliniken, Spas, Salons und Fitnessstudios. Wir haben sogar schon Massagen in Clubs, Einkaufszentren und bei Massagetherapeuten gesehen, die an den Arbeitsplatz kommen.Woher wissen Sie bei so vielen Massageangeboten, welcher Ort der beste ist und wie Sie feststellen können, ob Sie eine gute Massage bekommen werden?Erstens sind Online-Bewertungen eine gute Möglichkeit, um herauszufinden, was die Leute über ein bestimmtes Geschäft zu sagen haben. Bedenken Sie jedoch, dass die Bewertungen manchmal etwas Negatives über die Einrichtung oder einen Mitarbeiter enthalten, so dass Sie möglicherweise eine großartige Massage von einem anderen Mitarbeiter verpassen könnten, der nicht bewertet wurde. Es gibt auch ein Sprichwort, das besagt: "Ein Kunde, der eine schlechte Erfahrung gemacht hat, wird es fünf Leuten erzählen, aber wenn er eine großartige Erfahrung gemacht hat, erzählt er es vielleicht keiner Menschenseele". Sie können also nicht immer einen wahren Hinweis darauf bekommen, ob Sie eine "gute" Massagebehandlung bekommen oder nicht.Ein guter Massagetherapeut hat die folgenden Qualifikationen: NVQ Level 3, HND Health & Beauty, ITEC, CIBTAC oder CIDESCO, vielleicht gibt es auch andere anerkannte Stellen, aber überprüfen Sie, ob sie eine Qualifikation haben und nicht nur ein Workshop-Zertifikat. Anatomie und Physiologie ist ein großer Teil der Ausbildung, da das Wissen über das Muskel- und Skelettsystem und deren Funktionen den Unterschied in der Qualität der Massage ausmachen kann.In vielen Gegenden, besonders in London, können Unternehmen nicht ohne eine gültige Massage-Lizenz arbeiten. In bestimmten Bezirken muss sogar der Therapeut lizenziert sein. Der einzige Weg, wie ein Therapeut eine Lizenz bekommen kann, ist, wenn er die entsprechende Qualifikation hat. Manchmal können Sie die Lizenz an der Wand sehen.Ihr Massagetherapeut sollte Sie bitten, einen grundlegenden medizinischen Fragebogen auszufüllen, um alle medizinischen Bedingungen festzustellen, die Sie von einer Massage abhalten könnten. Zum Beispiel irgendwelche kürzlichen Verletzungen oder Operationen, Wunden, Infektionen usw. Bei bestimmten Erkrankungen können Sie trotzdem massiert werden, benötigen aber möglicherweise eine schriftliche Erlaubnis Ihres Arztes, dass die Massage trotzdem durchgeführt werden darf.Wenn Sie sich im ersten Schwangerschaftsdrittel befinden, ist es ratsam, keine Massage zu bekommen, und ein professioneller Therapeut wird dies wissen, wenn er es auf Ihrem Beratungsformular sieht.Manchmal kann die Größe oder das Alter eines Massagetherapeuten trügerisch sein. Ich bin 1,70 m groß und wiege nur sechseinhalb Steine, aber ich bin es gewohnt, Bodybuilder zu massieren, also ist mein Druck sehr stark, obwohl ich sehr klein aussehe. Massagetherapeuten entwickeln ihren Druck, indem sie eine Kombination aus Kraft und ihrem eigenen Körpergewicht einsetzen, um eine gute, feste Massage durchzuführen.Es ist nicht ungewöhnlich, dass die Umkleidezeit in die Massagezeit mit einbezogen wird, also stellen Sie sicher, dass Sie sich so schnell wie möglich auf Ihrer Behandlungsliege niederlassen, damit Sie mehr Zeit zum Anfassen haben.Ihr Massagetherapeut sollte prüfen, ob Sie warm genug sind und sich wohl fühlen, bevor er mit der Massage beginnt. In vielen Salons und Spas läuft im Hintergrund sanfte, entspannende Musik, die das Erlebnis noch steigert.Für viele Menschen ist eine Massage heute eher eine Notwendigkeit als ein Luxus. Sie ist mittlerweile eine der beliebtesten Behandlungen in vielen Spas und Salons. Es ist definitiv eine gute Investition für die körperlichen und emotionalen Vorteile.