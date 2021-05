Suchen Sie eine Qualitäts Übersetzung?

Als ich anfing, in der Übersetzungsbranche zu arbeiten und mit der Akquise neuer Kunden betraut war, lautete eine meiner häufigsten Einleitungen... "Wir bieten qualitativ hochwertige Übersetzungen". Oft wurde dies mit einem leicht verständnisvollen Gesichtsausdruck quittiert - und das zu Recht, denn nicht viele Übersetzungsdienstleister würden von sich behaupten, Übersetzungen von schlechter Qualität anzubieten. Mir wurde schnell klar, dass dieser Ansatz, und insbesondere die Verwendung des Wortes "Qualität", für die Akquise neuer Kunden nicht optimal geeignet war. Der Grund, warum ich dieses Wort bei der Ansprache neuer Kunden so gerne verwendete, war der Effekt, den ich während meiner Ausbildung erlebt hatte, als ich gesehen hatte, wie ein potenzieller Kunde aufgrund der "schlechten Qualität" der Übersetzungen, die er anderswo erhalten hatte, zu unserem Unternehmen wechselte. Meiner Meinung nach war der Hauptgrund, warum sich Kunden für einen bestimmten Anbieter entschieden, die Qualität. Ich glaube zwar immer noch, dass dies in vielen Situationen der Fall ist, aber andere Faktoren wie Preis, Ruf und die Fähigkeit, den richtigen Service zu bieten, können ebenso wichtig sein.Die Qualität ist jedoch nach wie vor ein sehr wichtiger Faktor bei der Wahl Ihres Übersetzungsdienstleisters. Das Problem entsteht bei dem Versuch, die Qualität zu bewerten. Oft ist eine der Schwierigkeiten, mit denen sich Käufer von Übersetzungsdienstleistungen konfrontiert sehen, der Hauptgrund, warum sie überhaupt die Dienste eines Anbieters in Anspruch nehmen, und zwar, weil sie nicht über die Fähigkeiten oder Fertigkeiten im eigenen Haus für eine bestimmte Sprache verfügen. Anders als bei den meisten Unternehmensdienstleistungen kann die Qualität der Arbeit daher nicht in dem Moment validiert werden, in dem die Arbeit geliefert wird. Diese Validierung erfolgt in der Regel erst, wenn die Arbeit veröffentlicht wird. Dies kann eine kostspielige Prüfung sein, vor allem wenn das Ergebnis ist, dass die Arbeit einen schlechten Standard hat oder, schlimmer noch, den Ruf des Unternehmens, das die Arbeit veröffentlicht hat, schädigt.Wie können Sie also sicherstellen, dass Sie eine Qualitätsübersetzung erhalten, wenn Sie einen Übersetzungsdienstleister beauftragen, und wie können Sie dies messen? Dieser Artikel befasst sich mit dem Thema Qualität in der Übersetzungsbranche und untersucht die Möglichkeiten, wie Auftraggeber die Qualität der erhaltenen Übersetzungen bewerten können.Seit vielen Jahren gibt es in der ŸbersetzungsbŸro deutsch franzšsisch Theorien darüber, wie eine Qualitätsübersetzung zu definieren ist. Am häufigsten wird zur Erklärung, was eine Qualitätsübersetzung sein sollte, herangezogen, dass sie die Qualitätserwartungen des Kunden erfüllt und übertrifft. Dies ist ein guter Standard, an den man sich halten kann, die Schwierigkeit besteht jedoch darin, zu bestimmen, was die Qualitätserwartung des Kunden erfüllt oder übertrifft. Das Qualitätsverständnis (bzw. die Anforderungen an die Qualität) von Unternehmen X kann sich von dem des Unternehmens Y stark unterscheiden. Bei der Vergabe von Übersetzungsaufträgen ist es von entscheidender Bedeutung, dass sich alle am Prozess beteiligten Parteien (der Käufer, der Lieferant, der Übersetzer usw.) über die Qualitätserwartungen im Klaren sind. Eine nützliche Übung vor der Bestätigung des Auftrags ist die Erstellung eines Portfolios mit Beispielen und Mustern guter Übersetzungen, die dem Sprachdienstleister vorgelegt werden können.Dies kann als eine Art Leitfaden für den Übersetzer dienen, der den Auftrag übernimmt. Es kann auch sinnvoll sein, Beispiele für schlechte Übersetzungen beizufügen, um Ihre Anforderungen zu verdeutlichen. Diese Beispiele können als Benchmark dienen, um fertige Übersetzungen zu vergleichen. Wenn Sie sich in einer Phase befinden, in der Sie entscheiden, welchen Sprachdienstleister Sie beauftragen werden, kann es auch sehr nützlich sein, ein Muster oder ein Teststück des Textes in Auftrag zu geben, um das erwartete Qualitätsniveau zu bestimmen. Letztendlich erhöht das Kommunizieren Ihrer Anforderungen und das Sicherstellen, dass diese verstanden werden, die Wahrscheinlichkeit, eine qualitativ hochwertige Übersetzung zu erhalten, erheblich.