Sportfest Liebenrode

Geplante Veranstaltungen warenFreitag :Altherrenspiel gegen SUS TettenbornSamstag :Männermannschaft Turnier mit Woffleben und Zorge, Anstoß ca 14 Uhr.Abends DiscoSonntag :Hohensteinpokal ab 13:30 UhrGegen 14 Uhr Anstoß zum Volleyball und KleinfeldfußballFamilienfest ab 13:30 UhrMalstraße für Kinder mit Kinderschminkenund HüpfburgAm Samstag sagte eine Mannschaft kurzfristig ab , was nicht gerade zur Freude des Veranstalters beitrug . Auch Zuschauer waren auch eher dünngesät .Am Sonntag lief es etwas besser , was aber mehr an den vielen Teilnehmer der Sportspiele lag .Die Frauen des Dorfes hatte geradezu kleine Kunstwerke gebacken .Ich finde es schade das in so einen kleinen Dorf , wo so schon nicht viel los ist , die Dorfbewohner kaum erschienen sind .Ich persönlich kann mich noch an Sportfeste erinnern wo fast das ganze Dorf anwesend war .Ja die Zeiten haben sich geändert , die Ansprüche auch .Fakt ist so einen Fest muss auch organisiert werden und das macht Mühe .Wenn dann die Resonanz gross ist sieht man sich für seine Mühe belohnt .Es wurde auch kritisiert das nichts davon in der örtlichen Presse stand .Andere Sportfesten sollen wohl erwähnt wurden sein .Den Sportlern hat es sichtlich Spaß gemacht .