Sport-Stadt-Nordhausen Ican und DFB Pokalspiel

Zwei Highlights an einem Wochenende.DFB-Pokalspiel findet am Samstag stattDer FSV Wacker 90 spielt um 15.30 gegen den Zweitligisten Erzgebirge Aue .Tausende Zuschauer werden erwartet .Am Samstag ist der 17. Scheunenhof -Triathlon und am Sonntag steht der 7. ICAN in der Rolandstadt auf dem Programm.Dies führt natürlich zu vielen Verkehrseinschränkungen .Zum Triathlon werden über 500 Teilnehmer erwartet .Gut 140 Kameraden der Feuerwehr und etwa 100 freiwillige Helfer werden für einen sicheren Ablauf sorgen .Yvonne van Vlerken und Per van Vlerken betonten bei der heutigen Pressekonferenz , in der Sparkasse , das sie Beide am Sonntag auf dem Treppchen ganz oben stehen wollen .Yvonne van Vierken war unter anderem Europameisterin im Triathlon-Langdistanz 2017 .2019 erreichte die Sportlerin ,Platz 1 im Triathlon Kirchbichl und Platz 3 bei der Challenge Cancun .