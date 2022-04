Messe Partner Pferd am Sonntag in Leipzig

Nach der ersten Ausscheidungsrunde traten die besten 20 Reiter in der Endrunde an.Vier Deutsche hatten sich für den zweiten Umlauf qualifiziert.Gerrit Nieberg (Sendenhorst/14) mit Ben erreichte den 6.Platz.Es gewann Martin Fuchs aus der Schweiz1. Martin Fuchs (Schweiz) - Chaplin 1:05,11 Min.2. Max Kühner (Österreich) - Elektric Blue P +1,08 Sek.3. Conor Swail (Irland) - Count Me In +1,954. David Will (Pfungstadt) - C Vier +2,375. McLain Ward (USA) - Contagious +2,836. Gerrit Nieberg (Sendenhorst) - Ben +3,25In den vier Tagen der Partner Pferd kamen über 80.000 zu den vielfältigen Veranstaltungen.Natürlich gab es wieder alles rund ums Pferd zu kaufen.