"ADAC Motocrosscup Hessen-Thüringen" in Hamma am Weinberg / Video hinzugefügt !!

Dieser Inhalt wird von Youtube eingebettet. Sobald Sie den Inhalt laden, werden Daten zwischen Ihrem Browser und Youtube ausgetauscht.



Zustimmen & Inhalt laden Dieser Inhalt wird von Youtube eingebettet. Sobald Sie den Inhalt laden, werden Daten zwischen Ihrem Browser und Youtube ausgetauscht. Dabei gelten die Datenschutzbestimmungen von Youtube

Veranstalltet durch Südharzer MSC Nordhausen e.V. im ADACWieder dröhnten die Motoren in Hamma auf dem Weinberg .Viele Fahrer aus mehreren Bundesländer kämpften auf der schönen Naturstrecke um die Plätze . Zwischen den Rennen wurde mehrmals die Strecke gewässert , was auch uns den Fotografen zu gute kam .Die Strecke mit vielen Sprunghügeln und den daraus sich ergebenen zahlreichen Sprüngen begeisterte die Zuschauern .Am Samstag und Sonntag war ab 8.30 Uhr das freie Training und am Nachmittag folgen dann ab 12.30 Uhr die Rennen .Am Sonntag ist ein besonderes Highlight die Rennen der sogenannten Evo Klasse ( Motorräder bis Bj. 91 und baugleiche) .