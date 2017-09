10. Classic Cup Motorsport Club Köthen e. V﻿

Am Wochenende fand im Gewerbegebiet Köthen West der 10. Classic Cup statt .Leider wurde am Sonntag das Rennen durch einen Unfall überschattet .Es gab erst mal eine Zwangspause bis 13.30 .Dann sollte entschieden werden ob das Rennen fortgesetzt wird .Die Rennleitung wollte mich darüber informieren ob es weiter geht und wie es den Verunfallten geht .Leider bekam ich keine Info darüber .Zurück zum Rennen .Es gab an beiden Tagen spannende Wettkämpfe .Mir persönlich hat ein Trabant gefallen , mit 1,3 Polo Maschine und rund 140 PS .Dieser Trabant gefahren von Frank Werner war nicht gerade der langsamste im Feld .Sein Trabbi schien immer in der Spitzengruppe zu fahren .Natürlich gab es auch Lada's , Skoda's und noch andere Klassiker .S50 Rennmaschinen gab es genauso zu bestaunen wie Java Motorräder .Eine schöne Veranstaltung die auch durch das Wetter begünstigt wurde .Wünschen wir den beiden Verunfallten alles gute und schnelle Genesung .