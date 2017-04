Car - Sharing Station eröffnet

Eric Benkenstein, Kaufmännischer Geschäftsführer von "mobeee" und SWG-Geschäftsführerin Inge Klaan , eröffneten gegen 15.00 die neue Car - Sharing Station in der Töpferstraße .Mobeee ist ein junges Unternehmen in Nordhausen mit Sitz in der Rothenburgestrasse .Ihr Motto „ einfach – effizient – elektrisch „ .Ja wie funktioniert das Ganze.Selbstverständlich muss man sich registrieren lassen . Dazu benötigt der Nutzer eine gültige Fahrerlaubnis und ein Ausweisdokument . Dann bekommt man nach 24 Stunden eine mobeee Card , mit der der Fahrer das Auto freischalten kann und über die dann auch die Abrechnung erfolgt. Kosten fallen natürlich auch an ! 19 Cent pro Minute werden fällig .Rechenbeispiel : Für eine Stunde gleich 60 Minuten entspricht das 11,40 Euro . Oh doch soviel !Aber bedenken Sie diese Tatsachen . Dafür brauch man keine Steuern zahlen , keine Reparaturen fallen an , kein Spritgeld und natürlich auch kein Reifenwechseln vom Parkplatzsorgen ganz zu Schweigen . Einfach zum Einkaufen in den Lebensmittelmarkt fahren , die Einkäufe zu Hause ausladen und das Auto wieder zur Ladesäule fahren , fertig das Ganze .Im Landkreis werden mehrere Ladestationen eingerichtet , teilweise mit Schnellladefunktion .Das bedeute innerhalb einer halben Stunde kann der Akku bis zu 100 % geladen werden .Die Zukunft wird zeigen ob diese abgasfreie Sache ein Erfolg wird .