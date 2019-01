Besuch auf der Automesse Erfurt

Dieses mal kam es mir vor als wären mehr Gäste denn je auf dem Gelände .Der Parkplatz war schon erschreckend voll am Sonntag .Auf über 30.000 qm präsentierten viele Aussteller ihre Produkte .Vor allem regionale Aussteller waren vertreten .Der Youtube-Star Jean Pierre Kraemer auch bekannt aus der Fernsehsendung " Die PS Profis " war wie im letzten Jahr geladen und stellte sich den Fragen der Zuschauer .Was für mich ungewöhnlich war ,nichts war mehr an der gewohnten Stelle .Ein neues Hallenkonzept sollte wohl neuen Wind in das Messegeschehen bringen .Die Besucherzahlen brachten kein neuen Rekord was dem Wetter zugeschrieben wurde .Trotz aller Umstände kamen über 27.000 Besucher an den drei Tagen .Bei einen Stand mit E - Autos habe ich mir ausführliche Informationen über E-Autos geholt .Die Aussichten sind eher ernüchternd . Die teuren Batterien werden etwa 8 Jahre halten .Das bedeuten das ein gebrauchtes Auto nicht mehr viel wert sein wird .Nach nur 2 Jahren wird die max.Ladekapazität so 85 - 90 % betragen .Damit verringert sich die maximale Reichweite nochmals .Es kann und wird nur für eine Übergangszeit eine Alternative sein .