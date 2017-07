Toilettenproblem in Nordhausen

Ein Rollstuhlfahrer aus Nordhausen , nennen wir ihn mal Karl Darm , hatte das dringenden Bedürfnis auf Toilette zu gehen ( fahren ) . Sein kürzestes Ziel war die Toilettenanlage in der Nähe vom Rathaus . Soweit so gut , aber die war verschlossen . Gleich im voraus er fand eine Lösung .Er machte sich Gedanken wie er am WE oder Abends das Problem lösen kann .Herr Darm fuhr zum Rathaus den Betreiber der Örtlichkeiten , die konnten ihm nicht helfen . Er wurde zum Landratsamt geschickt . Die sind für solche Probleme zuständig .Dort konnte den armen Mann auch nicht geholfen werden .Mittlerweile hatte er erkannt , es gibt ein Schloss an der Toilette , etwas neben der Tür , mit der Bezeichnung „ Euroschluessel „ .Da er ja nicht auf dem Kopf gefallen ist , recherchierte er im Internet und würde fündig .Eine Firma in Darmstadt vertreibt diese Schlüssel .Kurzerhand bestellte er sich einen dieser Schlüssel für 20 Euro .Der Schlüssel hat den großen Vorteil er passt bundesweit für Toiletten mit der Bezeichnung .Herr Darm kehrte letzte Woche in die Gaststätte „ Schenkes Stübchen“ ein . Trank ein , zwei Tassen Kaffee und musste logischerweise auf das stille Örtchen .Der Schlüssel passte !Die Tür ging auf .Er musste aber zweimal rangieren um rechtwinklig zu Eingang zu stehen um hinein zufahren .Bevor hineinfahren konnte musste er aber mit dem Rollstuhl über eine Kannte fahren (sh. Bild ) und das dauerte der Elektronik zu lange und die Tür begann sich zu schließen .Er schob die sich schließende Tür nach rechts und konnte sich Erleichtern .Das Ganze ärgerte ihn natürlich .Waren die eklektischen Rollstühle beim Bau des Gebäudes kürzer , oder hat der Architekt das nicht berücksichtigt .Schlimm genug das es in der Stadt und beim Landratsamt keine kompetenten Mitarbeiter gibt der Auskunft über die Beschaffungsmöglichkeiten des „ Euroschluessel „ geben kann , der eine gute Sache darstellt .Natürlich wird sich der Leser fragen alles gut und schön wo gibt es denn das Teil .Hier ist die Antwort : http://www.cbf-da.de/euro-wc-schluessel.html