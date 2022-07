Tag der offenen Tür in Kyffhäuserkaserne

Dieser Inhalt wird von Youtube eingebettet. Sobald Sie den Inhalt laden, werden Daten zwischen Ihrem Browser und Youtube ausgetauscht.



Viele Besucher strömten, bei herrlichem Wetter, auf das Kasernengelände.Oberleutnant Susan Billing, Presseoffizier, begrüßte mich freundlich und wünschte mir einen interessanten Aufenthalt.Es wurde viel geboten, von Mitfahrgelegenheiten, über Schauvorführungen mit und ohne Panzer. Frau Billing riet mir gegen 14.00 Uhr, einen Antriebsturbinen-Aus-u. Einbau, bei einem Leopard 2, auf dem Exerzierplatz mit anzuschauen.Dieser Wechsel dauerte nur 25 Minuten mit anschließender Probefahrt, was ich für erstaunlich schnell halte.Viele Kinder und Jugendliche nutzten die Chance, mal in einen Panzer oder ähnliches Militärgerät zu klettern.In dem neuste LEO, die wohl auf dem neusten Stand waren, durfte natürlich nicht gefilmt oder fotografiert werden.Die zahlreichen Soldaten beantworteten in einer erstaunlichen Geduld die vielen Fragen der Jugendlichen und Kinder.Es gab Springburgen und Streichelzoo für die ganz Kleinen.Als eine der prominenten Gäste war Olympiasiegerin, Victoria Carl, die u.a. 2022 Gold im TeamSprint gewann. Sie gehört der Sportfördergruppe Bundeswehr Oberhof an.Bataillonskommandeur Heidel sagt gegenüber des MDR. Am Ende des Tages werden es wohl 10.000 Besuchern