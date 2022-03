Soldatengrab verschwunden !!

Das letzte Mal war ich 2020 da, ein Mann und sein Sohn machten gerade Grabpflegearbeiten. Nun sieht man nur noch Baumstämme und Schlamm.Wie ich eben erfahren habe, wurde es auf den Friedhof Herrmannsacker umgebettet.Update: Von der Gemeinde HarztorWer sich wundert, dass die Gemeinde darauf reagiert hat.Ich hatte in der lokalen online Zeitung darüber geschrieben.Das Soldatengrab, das sich einst im Wald bei Herrmannsacker befand, ist bereits im Jahr 2020 auf den Friedhof in Herrmannsacker umgebettet worden. Ebenso ein weiteres Grab eines unbekannten Soldaten, das sich in unmittelbarer Nachbarschaft befand.Nachdem Unbekannte im Juni 2020 die sterblichen Überreste des im 2. Weltkrieg gefallenen Feldwebels Otto Hampp und Sprengmittel aus seinem Kriegsgrab im Wald freigelegt hatten, entschied sich die Gemeinde Harztor in Absprache mit dem Landesverwaltungsamt für die Umbettung.Am 5. November 2020 konnten ehrenamtliche Mitarbeiter des Volksbundes Deutsche Kriegsgräberfürsorge, Landesverband Thüringen, mit Hilfe des Bauhofes und der Firma Tauber Delaborierung GmbH aus Wernrode dann auch die sterblichen Überreste des zweiten, unbekannten Soldaten bergen.Leider war es nicht möglich, die Identität des Toten zu klären. Im Anschluss an die Exhumierung wurden die sterblichen Überreste beider Soldaten im Sammelgrab neben ihren Kameraden auf dem Friedhof Herrmannsacker bestattet. Auf dem dortigen Grabstein wird an beide Soldaten erinnert.