Winterwanderung von der Kalkhütte zum Aussichtspunkt oberhalb von Steigertal.

Am Samstagnachmittag auf zur Kalkhütte und auf dem Weg Richtung Steigertal gemacht.Ich dachte es wird wohl keine Menschenseele unterwegs sein, aber falsch gedacht.Überall am Wegesrand zur Kalkhütte parkten Autos und an Hotel-Kalkhütte gut Zehn.Natürlich waren die Meisten mit ihrem Vierbeiner unterwegs.Auf der Strecke zum Aussichtspunkt war kein Mensch anzutreffen.Bei solchen Unternehmungen schaue ich ab und zu aufs Handy, ob ich Empfang haben.Man weiß ja nie, ob was passiert, ausrutschen oder so.Am Aussichtspunkt angekommen, konnte ich die gute Aussicht genießen.Leider fehlte der Sonnenschein.Den Weg werde ich wohl noch mal im Sommer gehen, wenn man NDH noch verlassen darf!!