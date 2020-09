Wanderung zur Talsperre Wippra

Sie ist 126 Meter lang und 18 Meter hoch .Ich bin von Wippra aus hingelaufen , eine Strecke sind 6,4 km also rund 13 km hin und zurück.Der Stausee ist etwa 32 ha groß , je nach Füllmenge . Die Gesamtlänge ist ungefähr 2.2 Km . Ein kleines Wasserkraftwerk , in der Staumauer , erreicht eine Leistung 22 kW .Um den Stausee gibt es einen Rundwanderweg mit einer Länge von ca. 7km .Auf dem gut ausgeschilderten Wanderweg gibt es auch eine Stempelstelle für die Harzwandernadel . Am Ende der Talsperre haben einige Menschen ihre Wochengrundstücke . Sie sind wohl alle zu DDR-Zeiten entstanden .Da Wanderstrecke recht gut ist , kann man sie auch ohne Probleme mit den Fahrrad befahren .Bevor ich es vergesse , die Staumauer ist begehbar , aber zur Zeit geschlossen.