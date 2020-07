Am Rande des Waldweges stehen überall Grenzsteine .Unweit des Weges habe ich mehrere Baue gesehen .Zu einen Bau wollte ich hin kletter aber habe auf Grund des Regens und der dadurch entstanden Glätte war mir das Risiko zu hoch . Drohne hatte ich auch nicht mit .Die Baue sehen sehr groß aus . Ich schätze mal Dachse , Füchse denke ich nicht .Was meint Ihr , was das sein könnte ?