Unheimliche Begegnung in der Windlücke .

Am frühen Freitagabend wollte ich noch ein wenig raus , natürlich mit Kamera .Ich entschied mich für die Windlücke , ein begehrtes Ziel für Wandere und Fahrradfahrer .Aus irgendwelchen Gründe wurde es eine halbe Stunde später .Also trotzdem einfach los . Auf halber Strecke ging die Sonne schon unter .So schnell wird es ja nicht dunkel , dachte ich so für mich .Du gehst noch durch das kleine Waldstück an den Wasserbüffeln vorbei und dann wieder zurück .Der Weg ist doch ganz gut , also kann man im Dunkeln auch ganz gut laufen .Am Ende des Waldes lagen Massen von Schadholz was gefällt werden musste .Da der Weg sich ständig schlängelt kann man manchmal nur 20 - 30 Meter vorausschauen . Auf dem Rückweg in eine Linkskurve kam mir ein dunkel gekleideter Mann entgegen .Er ging sehr langsam ,die Hände in den Taschen .Ich habe mich fürchterlich erschrocken !!Kurz überlegt und auf die rechte Seite des Weges gegangen .In der rechten Hand hatte ich noch die Kamera .Ich beschleunigte meine Schritte . Sein Gesicht war wegen der Dunkelheit schwer zu erkennen . Als ich vorbei war atmetet ich kurz durch . Nach gut zehn Metern drehte ich mich noch mal kurz um . Er war stehen geblieben und schaute mir hinterher .Außerhalb des Waldes war es wieder etwas heller und ich schaute mich noch mehrfach um , aber keiner verfolgte mich .Was sucht ein Mann wenn es dunkel wird im Wald ?Die Frage stellte ich mir ohne zu einen Ergebnis zu kommen .