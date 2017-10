Gegen 17.00 Uhr dachte ich so bei mir , ist doch ideales Flugwetter und dann noch Mitte Oktober, da müßten doch die Kraniche wieder im Anflug sein .Ins Auto gesetzt und nach Berga gefahren .Viel war nicht los als ich ankam . Aber um 17.30 Uhr kamen sie wie bestellt . Hunderte wenn nicht so gar Tausende waren zu hören und dann auch zu sehen .Es ist wie immer ein grandioses Schauspiel wenn so viele Tiere zielgerichtet am Abend ankommen .