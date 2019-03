Tag der offenen Tür beim Hochwasserrückhaltebecken Straußfurt﻿

Durch das Becken fließt die Unstrut deren Fluß gestoppt oder besser gebremst werden kann , Dies geschieht mittels vier Doppelhakenschützen .Der Abfluß kann damit auf bis zu 100 m3/s begrenzt werden .Insgesamt faßt das Becken 18,64 Mio. m3 Wasser .Was mich etwas verwunderte das der Staudamm täglich besetzt ist .Wer sich wundert das noch kein Wasser darin ist , den kann ich sagen in den nächsten Tagen werden die Tore geschlossen .Dieses Becken fängt das Wasser was als Schmelzwasser oder bei starken Regen anfällt auf .Natürlich ist es auch für viele Vogelarten im Sommer ein wahres Paradies .Angeln ist wohl verboten .Eine Sandsackfüllanlage wurde auch gezeigt . Ich persönlich hatte so ein Teil noch nie gesehen .