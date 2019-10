Stausee Kelbra und das Fischproblem -Teil 2

Dieser Inhalt wird von Youtube eingebettet. Sobald Sie den Inhalt laden, werden Daten zwischen Ihrem Browser und Youtube ausgetauscht.



Heute bin ich nochmal mit meiner anderen Kamera an den Stausee gefahren .Zusätzlich habe ich einen Polfilter mit genommen um die Fische besser im Wasser abzulichten .Viele der toten Fische waren nicht mehr da .Man hat einfach Wasser abgelassen und die Tiere weggespült .Diese Tatsache hat mir ein Anwohner erzählt .Der Streit um die " Vormacht " der Kraniche wird immer skurriler , erzählte mir ein Angler .Im Link bei dem vorherigen Artikel wird darauf eingegangen .Schaut euch die Bilder an und seht die aussichtslose Lage der vorhandenen Fische .Ein Kurz-Video habe ich auch noch gedreht , wo man sieht wie sich die Vögel in Ruhe bedienen .