Silvester Spaziergang

In der Stadt krachte es unentwegt , mir ging das auf den Geist, ehrlich gesagt.Habe nichts dagegen , aber stundenlang .Kamera geschnappt und ab in den Harz .Bin gut eineinhalb Stunden spazieren gegangen .Eine Ruhe im Harz , schon fast unheimlich , aber genau das Richtige .In Sophienhof waren viele Gäste , was man an den Autokennzeichen erkennen konnte .Viele wollte bestimmt Wintersport machen , aber es ist ja in der Beziehung nix los .Wollte noch die Harzquerbahn ablichten die wäre erst 16.39 Uhr gekommen , dass war mir zu spät .Guten Rutsch !