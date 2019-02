Reptilien Schau in Sundhausen ( NDH )

Es gab knapp 300 Tiere zu sehen .Etwas über 100 Arten waren vertreten .Was mich etwas gestört hatte war der hohe Eintritt für Kleinkinder ( ab 3 Jahre wurden 8 € verlangt )Sonst gibt es die üblichen Schwierigkeiten für Fotografen .Die schwierigen Lichtverhältnisse ,leicht zerkratzte Scheiben und natürlich die Tiere die sich gekonnt verstecken .Es war erstaunlich voll . Mein Enkel hatte leider keine Lust !!!Es wurden Schlangen und Spinnen wieder herausgehoben und den Kindern den Kontakt zu erleichtern , wenn es gewünscht wurde . Natürlich nur ungefährliche Tiere.Dann haben sie was in der Schule oder Kindergarten zu erzählen !