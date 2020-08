Kastanienbäume sehen nicht gerade gesund aus!

Beim heutigen Abendspaziergang in der Uferstraße musste ich feststellen , dass die Bäume nicht besonders gesund aussehen .Die Blätter sind schon braun und gelb und fallen jetzt schon ab .Die Früchte liegen auf dem Gehweg .Am Mittwoch soll ja schon ein kleiner Herbststurm kommen, da werden wohl viele Früchte herunter fallen .Natürlich wird das an der Trockenheit liegen !PS. Darunter stellen am Mittwoch ist bestimmt nicht empfehlenswert