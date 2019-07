Hasselvorsperre ist voll

Die Talsperre wurde von 1956 bis 1959 erbaut und fast bis zu 1,64 Mio. m³ Millionen Kubikmeter Wasser . 2014 wurden Sanierungsarbeiten durchgeführt .Die Staumauer ist 21 Meter hoch und 141 Meter lang .Um die Talsperre führ ein gut ausgeschilderter Rundwanderweg .Natürlich gibt es auch hier viele geschädigte Fichten .Auf der westlichen Seite sind zu Zeit intensive Baumfällarbeiten die zu Einschränkungen beim Wandern führen .Es gibt auch einen Bienenlernpfad mit guter Beschilderung .Einmal in der Woche ist Direktverkauf aus einen Wagen am Stausee .Ob der Verkaufstag immer nur am gleichen Tag ist mir nicht ganz klar .Diese Woche wird auf jeden Fall Donnerstag von 9.00 - 15-00 Uhr verkauft .Mein Auto hatte ich an einem leerstehende Hotel geparkt .100 Meter weiter ist aber auch ein Wanderparkplatz .