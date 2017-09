Haselbachtal / Harz

Das Haselbachtal befindet sich östlich von Uftrungen .Ein gut befestigter Weg führt durch das gesamte Tal .Am Ende des Weges ist man in Schwenda . Aber bis dahin sind es gut 10 Km immer bergauf .Gestern habe ich eine Teil des Weges bewältigt . Auf dem Weg nach oben findet der Wanderer verfallenen Jagdhütten, denke ich .Die Ruhe ist gigantisch !Am Eingang des Tales auf der rechten Seite steht ein großes Ferienhaus .Früher war es das FDGB Ferienheim von Kalibetrieb in Sollstedt .Es hat nicht wie viele andere FDGB Heime , die Wende gut überstanden .Seit über 20 Jahren ist die neue Besitzerin hier mit beschäftigt Wünsche der Gäste zu erfüllen .Es ist eine gut gepflegte Ferienanlage die förmlich Kinder einlädt zum Entdecken und herumtoben .Am 18. Nov. 1888 oberhalb des Tales am dem sogenannten Heidelbeerköpfe wurde ein Förster wahrscheinlich von einen Wilderer am frühen Montag Morgen erschossen .Ein Tag später fand man die Leiche , nach intensiver Suche , in Dickicht des Waldes .Der Mörder wurde nie gefunden .