Glück gehabt !

Auf dem Nachhauseweg von der Kalkhütte flogen mir zwei Greifvögel über den Weg.Gleich angehalten und tatsächlich landete einer in der Nähe.Scheibe runter und Auto angehalten.Leider saß der Greifvogel nicht ganz frei!Aber auf dem PC sah ich, dass einige Fotos ganz gut geworden sind.Wenn Einer genau weiß, was das für ein Vogel ist, bitte in den Kommentar schreiben.Das letzte Bild habe ich kurz vor Nordhausen gemacht, war aber viel zu weit weg.Scheint aber ein anderer Greifvogel zu sein.