Faszination Harz / Peter allein im Harz

Am Pfingstmontag war mir mal so durch den Harz zu streifen natürlich mit Kamera .Nicht wegen den üppigen Essen an den Feiertagen , sonder um die Ruhe zu genießen . Es gibt ja immer was zu entdecken .Kurz am Hufhaus vorbeigeschaut ob sich da was verändert hat .Also einfach drauflos gelaufen .Auf dem Rückweg zum Auto entdeckte ich bei leichten Regen eine Nacktschnecke .Die so farbintensive Schnecke war mir ja noch nie unterer gekommen .Bei so einer Farbe hat es ja jeder Fressfeind leicht , dachte ich bei mir .Oder ist sie vielleicht giftig das sich keiner daran traut .Die kann doch nicht von dieser Welt sein und das im Harz .Selbstverständlich musste ich die Schnecke fotografieren .Vielleicht weiß unser Bodo Schwarzberg darüber Bescheid . Danke im Voraus .Ist schon interessant was es in der Tierwelt alles so gibt .