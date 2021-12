Der traurige Harz ?

Am Sonntag, bei herrlichem Wetter, auf dem Weg zur Hasselvorsperre gemacht, um zu schauen, was sich in den zwei Jahren so geändert hat.Vergleich 2019 und 2021.Die Talsperre wurde von 1956 bis 1959 erbaut und fast bis zu 1,64 Mio.m³ Millionen Kubikmeter Wasser.Es gibt einen schönen Rundwanderweg, gut 6 km lang.Außerdem kann von der Talsperre direkt zur Rappbodevorsperre wandern, das nochmal gut zwei Kilometer.Der Harz sieht natürlich traurig aus.Ich habe zwei Bilder zusammengeschnitten um das Anschaulich zu machen.