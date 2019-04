Auf der " Jagt " nach Bibern

Samstagabend begaben wir uns zu einer Stelle wo viel Biberaktivitäten sind .Wir waren schon mehrfach da .Es ist eine Stelle an der Mulde die gut zu erreichen ist .Langsam und leise schlichen wir uns an .Dann suchten wir eine Stelle mit guter Sicht und teilweise zum setzen .Wir warten eine ganze Weile die Sonne ging langsam unter .Überall sahen wir Bewegungen im Wasser aber keine Biber .An mehreren Stellen gibt es die typischen Bibergänge und natürlich auch angenagte Bäume .Es wurde immer dunkeler und das Fotografieren wurde schwierig bis fast unmöglich .Eine Weile hielten wir noch aus , dann zogen wir uns zurück und beschlossen nochmal wieder zu kommen .Vielleicht habe wir beim nächsten mal Glück .