Der andere kleine Teich liegt knapp 300 Meter in Richtung Norden, auch direkt am Weg .Dieses kleine Idyll besuche ich jedes Jahr einmal .Diese mal entdeckte ich zwei Karpfen von erstaunlicher Größe .Leide hatte ich meinen Polfilter in der anderen Kameratasche.Versucht habe ich es trotzdem mit der Aufnahme vom den Fischen .Ergebnis logischerweise sehr bescheiden .