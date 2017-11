Alternative Bärenpark Worbis

Bei herrlichen Sonnenschein und was noch wichtiger war , bei vielen gefallenden Blätter konnte ich die Tiere gut fotografieren .Es gibt nicht nur Bären in dem Park . Auch ein Rudel Wölfe streift durch das Gelände .Viele Hinweisschilder und Erklärungen vervollständigen den Gesamteindruck .Auf vier Hektar leben die Bären mit den Wölfen zusammen .Der Park ist in letzter Zeit viel in den Medien .In Thüringen hat sich eine Wölfin mit einen Hund gepaart und die daraus entstandenen Jungtiere ( 6 Wolf-Hund-Hybriden ) sollen eingefangen und in den Park umgesiedelt werden .Ob das überhaupt gelingt ist doch eher fraglich ..Die Wölfin soll auch eingefangen werden um sie mit einen Sender zu versehen .